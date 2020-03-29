شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: «إكرامي» وقّع لبيراميدز.. و«فتحي» سيجدد للأهلي عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيجدد تعاقده مع القلعة الحمراء هذا الأسبوع، وذلك بعد تمسك المدير الفني رينيه فايلر ببقاءه.

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وأضاف «شوبير» عبر برنامجه الإذاعي، الأحد، أن «فتحي» سيجدد تعاقده مع الأهلي لمدة عامين، دون الكشف عن باقي تفاصيل التعاقد.

وفيما يخص الحارس شريف إكرامي، الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، فأكد «شوبير» أنه وقع لبيراميدز لمدة 3 سنوات، مضيفا: «كان مستني عرض سعودي، لكن لم يتم الأمر فقرر التوقيع لبيراميدز».

أما عن حسام عاشور، قال شوبير: «عاشور بين نارين، إما قبول عرض الأهلي بالاعتزال وإقامة مهرجان احتفالي له، أو لعب سنتين في نادي آخر».