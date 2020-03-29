شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتوصل لاتفاق لضم مدافع ليل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
توصل نادي تشيلسي الإنجليزي لاتفاق لضم المدافع البرازيلي جابريل ماجالهايس، لاعب نادي ليل الفرنسي، لتدعيم الخط الخلفي للفريق الموسم القادم.
وحسب «يوروسبورت»، فقد توصل البلوز لاتفاق للحصول على توقيع اللاعب مقابل 35 مليون يورو، ليصبح الفريق اللندني قريبًا بشدة من حسم الصفقة قبل فتح باب الانتقالات الصيفية.
وكان البرازيلي، صاحب الـ 22 عامًا، قد ارتبط بالانتقال إلى إيفرتون أيضًا قبل أن تتحول وجهته إلى ستامفورد بريدج.
وشارك جابريل في 24 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم، قبل تعليقه بسبب كورونا، وسجل هدفًا واحدًا.
يذكر أن تشيلسي كان قد حسم التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، نجم أياكس الهولندي، والذي سينضم إلى الفريق الصيف القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يتوصل لاتفاق لضم مدافع ليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.