المقاولون العرب يحسم مصير الخماسى الأجنبى

جدة - عمرو شويل كشف نادي المقاولون العرب عن موقف الخماسي الأجنبي خلال فترة توقف النشاط الرياضي حالياً بسبب انتشار وباء كورونا العالمي، والذي يستمر حتى منتصف أبريل المقبل.

وسمح مسئولو المقاولون للثنائي، سيف الدين الجزيري بالسفر إلى تونس قبل توقف رحلات الطيران وتعليقها في مصر، كما سمح أيضاً لعبد الله ياسين بالسفر إلى فرنسا للإطمئنان على أهله هناك ويتواصل النادي مع اللاعبين للإطمئنان عليهما بصفة مستمرة.

فيما فضل كل من النيجيري معروف يوسف ، ولويس إدوراد ووفاروقا نور الدين ونجوكو، البقاء في مصر رغم توقف النشاط .

واعتمد الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على جروب الواتس آب فى الاطمئنان على لاعبى الفريق ومتابعة التزامهم بالتعليمات التى وضعها الجهاز الفنى خلال فترة التوقف.

من جانبه قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، مد تعليق الأنشطة الرياضية داخل قلعة ذئاب الجبل حتى منتصف أبريل المقبل، التزاماً بقرارات مجلس رئاسة الوزراء، كإجراء احترازى لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى عو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أنه حال اضطرت الدولة إلى إلغاء الدورى العام يجب اعتماد المراكز الحالية كما هى بالنسبة لفرق المربع الذهبى.

وأضاف عادل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، يجب أن تضمن فرق المربع الذهبى بترتيبها الحالى حقها فى المشاركات الأفريقية والعربية، بالنسبة للأهلى المتصدر والمقاولون صاحب المركز الثانى ثم بيراميدز والزمالك، كما يجب إلغاء الهبوط إلى المظاليم.