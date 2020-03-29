شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يتواصل مع مهاجمه التونسى تليفونيا للتأكد من مفاوضات القطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولى النادى الاسماعيلى اتصالا هاتفياً بالتونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الدراويش المتواجد فى تونس لتنفيذ برنامجه العلاجى ، للإستفسار من اللاعب عن حقيقة العروض المحلية التى وصلته من أندية الزمالك والاتحاد السكندرى والجونة ، وأكد فخر الدين بن يوسف لمسئولى ناديه أنه لم يلتقى أية عروض فى الاونة الاخيرة وملتزم بتنفيذ تعاقده مع الدراويش لنهاية الموسم .

كان مجلس إدارة النادي الاسماعيلي قد رحب بتمديد تعاقد التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق، بعد تألقه مع الدراويش منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، وطار التونسي فخر الدين بن يوسف إلى بلاده لقضاء الإجازة التي حصل عليها هناك للتعافي من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والتي تصيب بها خلال مباراة الجونة بالدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، حيث قال طبيب الدراويش إن اللاعب يحتاج لفترة من 3 أسابيع لشهر للتعافي من الإصابة.

شارك التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى فى دعم بلاده لمواجهة فيروس كورونا الخطير الذى أصبح وباء عالمى بعد إعلان منظمة الصحة العالمية.

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أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم، بشكل رسمى تأجيل جميع مباريات كرة القدم لأجل غير مسمى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة.

ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.