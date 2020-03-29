شكرا لقرائتكم نجم منتخب السلة يكشف برنامجه اليومى فى فترة العزل الصحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن أعلن مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، يجد أى رياضى وقت فراغ كبير، خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره .

ويحرص "الخليج 365" على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون خلال تواجدهم فى المنزل.

نجم اليوم هو حمد فتحى لاعب فريق كرة السلة بنادى الاتصالات .

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أكد حمد فتحى لاعب فريق كرة السلة بنادى الاتصالات أن فترة توقف النشاط مع حظر التجوال أصابته بالملل، فى ظل ملازمته المنزل وعدم الخروج منه قائلا : " . والله قاعد في البيت وحاجة ملل "

وأضاف عملاق السلة أنه إذا تطلب الأمر للخروج و تلبية متطلبات المنزل ، و عندما يعود لا يقابل أحد من المنزل ، و يسرع الى أخد حمام ساخن ويغير ملابسه ، حتى لا يعرض حياة اسرته لأى مخاطرة .

وكشف اللاعب أن والدته تقيم معه فى نفس الشقة ، لذلك يكون القلق أقل، وبالتالى فهى معه و يطمئن عليها فى كل الاوقات ، وبالنسبة لزوجته فيساعدها فى أعمال المنزل .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت