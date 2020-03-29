شكرا لقرائتكم محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ64 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم ، محمد صلاح نجم الزمالك السابق و المدير الفنى الحالى لنادى النجوم بعيد ميلاده الـ 64 ، حيث أنه من مواليد 29 مارس عام 1956 .

ويعد محمد صلاح المدير الفنى السابق للزمالك أحد أشهر مدافعى القلعة البيضاء، حيث بدأت رحلته مع الفريق الابيض فى 1975، واستطاع أن يتوج بجائزة أفضل لاعب بمصر عام 1980.

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ونجح صلاح فى الفوز ببطولة الدورى العام ثلاث مرات وكأس مصر 4 مرات ودورى أبطال أفريقيا مرتين وبطولة والبطولة الأفرو آسيوية للأندية، كما حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية 1986 مع المنتخب الوطنى.

ويملك محمد صلاح رصيدا هائلا من المباريات الدولية مع منتخب مصر، حيث لعب 50 مباراة دولية، حتى قرر إعلان الاعتزال فى عام 1988.

عمل صلاح فى مجال التدريب فور اعتزاله اللعب، وكانت البداية مع نادى الزمالك مساعد مدرب عام 1996 و1999 و2002-2005 و2014 ومدير فنى للفريق الأول لنادى الزمالك عام 2005 و2014-2015 ومدير فنى لناشئى الزمالك 20 عاما عام 2006-2009 كما تولى تدريب عدد كبير من الأندية المصرية.

قاد محمد صلاح العديد من الفرق خلال مسيرته التدربيبة أبرزها ، الزمالك و غزل المحلة و بلدية المحلة و جولدى و المصرى .