شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يحذر لاعبى الأهلى من اختراق الحظر الإعلامى دون موافقة الجهاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاعبي الفريق من الظهور إعلاميا دون الحصول على موافقته ، وقال مصدر داخل الأهلي أن تحذير عبد الحفيظ للاعبين امتد أيضا إلي المداخلات الهاتفية في البرامج التليفزيونية والإذاعية وذلك خلال فترة تجميد النشاط الرياضي حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

ويأتي قرار عبد الحفيظ بعدما ظهر عدد كبير من لاعبي الاهلي في عدة برامج فضائئة مُستغلين فترة توقف الدوري الحالية ودون الرجوع للنادي الأـمر الذى جعل مدير الكرة يصدر هذا الفرمان خاصة وأن بعض اللاعبين قديتجاوزون الخطوط الحمراء في ظهورهم الإعلامي ، وحذر عبد الحفيظ من يظهر في أية وسيلة إعلامية دون الرجوع له وأكد إنه سيوقع غرامة مالية ضد من يتجاوز تعلمياته.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 49 نقطة بعد الفوز في 16 مباراة و التعادل في لقاء وحيد أمام سموحة 1-1 .