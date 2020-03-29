الحضري: أنا مبحبش غير نفسي.. وأريد مسح فترة لعبي للزمالك من تاريخي

وصف عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر نفسه بأنه "ابن الأهلي"، قائلا: "أعشق الأهلي، وأنا ابن له".



وعن سبب رحيله الجدلي عن الفريق عام 2008 للانضمام إلى سيون السويسري، قال الحضري: "رحلت بسبب اضطهاد مانويل جوزيه فقط". بحسب تصريحاته لـ"أون تايم سبورتس".



وأكد الحارس التاريخي لمنتخب مصر، أنه لا يحتسب فترة لعبه لنادي الزمالك في موسم (2010-2011)، مشيرا إلى أنه لم يُوفق خلال الأربعة أشهر التي قضاهم بين أسوار القلعة البيضاء.



وقال الحضري في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس": "انتقلت للزمالك كلاعب محترف، ولعبت له مدة أربعة أشهر لكني لم أُوفق".



وأضاف: "لم تكن الظروف جيدة وقتها وغاب الاستقرار عن نادي الزمالك، وكان الفريق دون المستوى الذي يؤهله للفوز ببطولة الدوري".



وأكمل: "على المستوى الفني، لم أُوفق في الأربع أو خمس مباريات التي لعبتها مع الزمالك، وشعرت أنه سيكون هناك مشاكل، فرحلت إلى المريخ السوداني بعد إيقافي في الدوري المصري من الفيفا لمدة 4 شهور". حسبما نشر موقع "مصراوي".

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وأتم صاحب الـ47 عاما قائلا: "أطلب محو الأربعة أشهر التي قضيتهم في الزمالك من تاريخي لأنني لم أوفق ولم أستكمل عقدي، لذلك أعتبر فترة لعبي للزمالك غير حسوبة، مع كامل احترامه للنادي وجماهيره".

وكشف عصام الحضري، أن الثنائي شريف اكرامي وأحمد الشناوي زملائه السابقين في منتخب مصر، كان لديهم قناعات بأنني أقدم على أعمال من أجل أن يصابوا ولذلك ابتعدت عنهم ولم أكن على تواصل معهم في بطولة أمم إفريقيا بالجابون 2017.

قال الحضري في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: "في مرة بنتمرن في الجابون والجو كان حار وغالبا بحب اتمرن بجاكت مطر وكذلك اكرامي، والشناوي كان يستعد للسفر إلى مصر بعد اصابته وتأكد غيابته عن البطولة، ولأجل الحظ جاكت شريف جه عندي في الاوضة والعامل عبد الله خد الجاكت لاكرامي ولكنه رفضه، وقلت لعبد الله خلاص خلي الجاكت عندك وهات له جاكت جديد واديهوله، واحمد ناجي مدرب الحراس على علم بهذه الواقعة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

أردف: "انا في الملعب مبحبش غير نفسي ومفيش حاجة في كرة القدم اسمها عاطفة، ومن امتى حراسة المرمى مكنش فيها مشاكل، والمشاكل موجودة من ايام ثابت البطل واكرامي الكبير وأحمد شوبير،

فجر مفاجأة أنه أبلغ هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق عقب مباراة مالى بالبطولة مفادها، "من مصلحة مصر اني العب لان اكرامي والشناوي مش هيقدروا يتحملوا الضغط، وحراس المرمى مش بيحبوا بعض".

شدد على أنه دخل في مشاكل مع غالبية حراس المرمى في مصر، قائلا: "دخلت في مشاكل مع عبد الواحد السيد ومحمد صبحي ومحمد عبد المنصف ومحمد عواد ومحمد الشناوي، والطبيعي وجود مشاكل بين الحراس في أي مكان وهذا يص في مصلحة المنتخب في النهاية".