شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نتالى عبد الهادى لاعبة الطائرة: أتمنى أكون كاتبة وألف العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب نتالى عبد الهادى لاعبة الكرة الطائرة فى نادى وادى دجلة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

بحب القراءة والأغانى والسفر.. وبجد حلمى إنى ألف العالم وقربت أحققه لأنى لفيت أوروبا.

مش بحب المطبخ قوى .. لكن بحب أعمل باستا.



نتالى عبد الهادى

مطربى المفضل هو الأمريكى elvis presely .

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أتمنى أكون كاتبة وأنا بكتب بس مش بحب حد يقرأ كتاباتى بتكون شخصية قوى.

لا صعب أوى إنى أرد حتى أصلا .. عشان أنا أصلا مش باخد بالى.

الأغلب كنت عايزة أبقى زى anne hathaway أو audrey hepburn.

الكاجوال طبعا مريح بالنسبة لى .



نتالى لاعبة الطائرة

نتالى

مش شرط .. المهم شخص كويس.