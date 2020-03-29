شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكشف موقف محترفيه مع توقف النشاط الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نادى المقاولون العرب عن موقف الخماسى الأجنبى خلال فترة توقف النشاط الرياضى حالياً بسبب انتشار وباء كورونا العالمي، والذى يستمر حتى منتصف أبريل المقبل.

وسمح مسئولو المقاولون لـ سيف الدين الجزيرى بالسفر إلى تونس قبل توقف رحلات الطيران وتعليقها فى مصر، كما سمح أيضاً لعبد الله ياسين بالسفر إلى فرنسا للاطمئنان على أهله هناك، ويتواصل النادى مع اللاعبين للاطمئنان عليهما بصفة مستمرة.

فيما فضل كل من النيجيرى معروف يوسف، ولويس إدوارد ووفاروقا نور الدين ونجوكو، البقاء فى مصر رغم توقف النشاط.

واعتمد الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على جروب الواتس آب فى الاطمئنان على لاعبى الفريق ومتابعة التزامهم بالتعليمات التى وضعها الجهاز الفنى خلال فترة التوقف.

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من جانبه قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، مد تعليق الأنشطة الرياضية داخل قلعة ذئاب الجبل حتى منتصف أبريل المقبل، التزاماً بقرارات مجلس رئاسة الوزراء، كإجراء احترازى لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أنه حال اضطرت الدولة لإلغاء الدورى العام يجب اعتماد المراكز الحالية كما هى بالنسبة لفرق المربع الذهبى.

وأضاف عادل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، يجب أن تضمن فرق المربع الذهبى بترتيبها الحالى حقها فى المشاركات الأفريقية والعربية، بالنسبة للأهلى المتصدر والمقاولون صاحب المركز الثانى ثم بيراميدز والزمالك، كما يجب إلغاء الهبوط إلى المظاليم.