شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح نجم الزمالك السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ64 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل محمد صلاح، نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لنادى النجوم، بعيد ميلاده الـ 64، حيث إنه من مواليد 29 مارس عام 1956 .

ويعد محمد صلاح المدير الفنى السابق للزمالك أحد أشهر مدافعى القلعة البيضاء، وبدأت رحلته مع الفريق الأبيض فى 1975، واستطاع أن يتوج بجائزة أفضل لاعب بمصر عام 1980.

ونجح صلاح فى الفوز ببطولة الدورى العام ثلاث مرات وكأس مصر 4 مرات ودورى أبطال أفريقيا مرتين وبطولة والبطولة الأفرو آسيوية للأندية، كما حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية 1986 مع المنتخب الوطنى.

ويملك محمد صلاح رصيدا هائلا من المباريات الدولية مع منتخب مصر، حيث لعب 50 مباراة دولية، حتى قرر إعلان الاعتزال فى عام 1988.

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عمل صلاح فى مجال التدريب فور اعتزاله اللعب، وكانت البداية مع نادى الزمالك مساعد مدرب عام 1996 و1999 و2002-2005 و2014 ومدير فنى للفريق الأول لنادى الزمالك عام 2005 و2014-2015 ومدير فنى لناشئى الزمالك 20 عاما عام 2006-2009 كما تولى تدريب عدد كبير من الأندية المصرية.

قاد محمد صلاح العديد من الفرق خلال مسيرته التدربيبة أبرزها، الزمالك و غزل المحلة و بلدية المحلة و جولدى و المصرى .

تعاقد مسئولو النجوم مؤخرا مع محمد صلاح المدير الفنى السابق للترسانة لقيادة الفريق فنيا خلفا لأحمد سارى، الذى رحل بعد خسارة النجوم أمام منتخب السويس بهدف مقابل لا شىء فى الجولة الـ15 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.

كان محمد صلاح قد رحل عن تدريب الترسانة بعد الخسارة التى منى بها الشواكيش على ملعبه أمام جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف وتجمد رصيده عند 14 نقطة فى المركز قبل الأخير للدورى.