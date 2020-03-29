شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: هناك لاعبون لولا دخولهم الأهلي محدش كان هايعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد محمد فاروق، لاعب النادى الأهلي السابق، على الهجوم الكبير الذى تتعرض له القلعة الحمراء منذ إعلان إنهاء العلاقة بين الأهلي وثنائي الفرق شريف إكرامي وحسام عاشور. وقال فاروق عبر حسابه الشخصي على تويتر، "كيان الأهلي خيره على الجميع، هناك لاعبون لولا دخولهم النادى الأهلي محدش كان هايعرفهم".



محمد فاروق

وانتقد مصطفى يونس، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، الطريقة التى يتعامل بها مجلس إدارة النادى الأهلى مع نجومه الكبار، على غرار ما حدث مع حسام عاشور ومطالبته بالاعتزال دون احترام تاريخه ومشواره الحافل داخل جدران النادى.

ووجه مصطفى يونس عدة رسائل لأحمد فتحى قائلاً، "بلاش تثق كتير فى وعود وكلام فارغ، مبقاش فيه حاجة اسمها مبادئ والكلام الفارغ ده، فيه حاجة اسمها بكام، والنادى اللى شقلب حسام عاشور وهو ابن النادى، يبقى هيعمل معاك أيه وأنت غريب وأصلا مش من أبناء النادى".

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كان حسام عاشور قد عقد جلسة مع مسئولى الأهلى ومحمود الخطيب رئيس النادى، وأكدوا له عدم تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى وعرضوا عليه الاعتزال بنهاية الموسم الجارى، على أن يتم إقامة مهرجان اعتزال يليق به وبتاريخه الرائع مع القلعة الحمراء.

كما أبلغت لجنة التخطيط شريف إكرامي بنفس القرار، وكشفت مصادر لليوم السابع أن شريف إكرامي تلقى عدة عروض محلية خلال الأيام الماضية، أبرزها من بيراميدز وسموحة والجونة، قبل أن ينضم الإسماعيلى لقائمة الأندية التى ترغب فى الحصول على خدمات شريف إكرامى صاحب الخبرات الطويلة والإمكانيات الفنية العالية.

وقال مصدر فى الأهلى، إن بعض الوسطاء تحدثوا مع شريف إكرامى منذ أيام لارتداء قميص الدراويش الصيف المقبل، نظراً لقناعة مسئولى الإسماعيلى بقدرات شريف إكرامى الكبيرة، وهو ما يُفكر فيه حارس الأهلى حالياً حيث يدرس الأمر من كافة الجوانب.