شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤمن استمرار كارتيرون بـ3 خطوات فى توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو الزمالك، خلال الفترة الحالية، لتأمين وجود الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى فى قيادة الفريق الأبيض، بعدما تم الاستقرار على تمديد تعاقده خلال فترة التوقف التى يشهدها النشاط الرياضى خلال الفترة الجارية، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا.

واتخذ مجلس إدارة الزمالك العديد من التدابير والقرارات التى من شأنها الإسراع فى حسم مسألة تجديد عقد باتريس كارتيرون، خلال الجلسة التى سيتم عقدها معه خلال الفترة المقبلة، ويستعرض ”الخليج 365” كيف يؤمن الزمالك تجديد عقد كارتيرون فى توقف الدورى؟ خلال التقرير التالى..

- صرف مستحقات كارتيرون

صرف مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مستحقات الفرنسى باتريس كارتيرون، على الرغم من توقف النشاط الرياضى خلال الفترة الجارية وتعليق منافسات الدورى الممتاز حتى 14 من أبريل المقبل، كإجراء احترازى لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا، لذا رأت إدارة الأبيض ضرورة صرف مستحقات اللاعبين والجهاز الفنى بشكل طبيعى دون تخفيضها أو التأثر بإيقاف النشاط، وهو الأمر الذى يُزيد من اطمئنان المدرب الفرنسى فى تواجده بقلعة ميت عقبة.

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- إخطاره برفض رحيله بعد العروض الخارجية

كما أخطر مسئولو الزمالك اللفرنسى كارتيرون برفض رحيله عن القلعة البيضاء والتمسك بتواجده فى قيادة الفريق، وتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وذلك بعدما تلقى المدرب الفرنسى عدداً من العروض الخارجية فى الفترة الأخيرة، إلا أنه رفضها معلنا تمسكه بقيادة الأبيض، الذى يسعى للتتويج معه ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعدما نجح مع الفريق فى التأهل إلى دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك الرجاء البيضاوى المغربى، لذا يرغب المدرب الفرنسى لمواصلة انتصاراته وتحقيق بطولة إفريقية جديدة مع القلعة البيضاء.

- مناقشة إغرائه ببنود تحفيزية فى عقده الجديد

فيما يُناقش مجلس الزمالك تفعيل عدد من البنود التحفيزية فى العقد الجديد للفرنسى باتريس كارتيرون، لإغرائه لتمديد تعاقده واستمراره مع الأبيض، خاصة بعد توصيات إدارة الكرة بالأبيض، لمرتضى منصور، بضرورة تمديد عقد المدرب الفرنسى للحفاظ على استقرار الفريق، بعدما نحح فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح فى تحقيق عدد من الانتصارات، حيث تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى 20 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين معه 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 15 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 26 لاعبًا.