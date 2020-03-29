شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يحذر لاعبى الأهلي بسبب الظهور الإعلامى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، لاعبى الفريق من الظهور إعلامياً دون الحصول على موافقته، وقال مصدر داخل الأهلى إن تحذير عبد الحفيظ للاعبين امتد أيضاً إلى المداخلات الهاتفية فى البرامج التليفزيونية والإذاعية خلال فترة تجميد النشاط الرياضى حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويأتى قرار عبد الحفيظ بعدما ظهر عدد كبير من لاعبى الأهلى فى عدة برامج فضائية مُستغلين فترة توقف الدورى الحالية ودون الرجوع للنادى، الأمر الذى جعل مدير الكرة يصدر هذا الفرمان، خاصة أن بعض اللاعبين قد يتجاوزون الخطوط الحمراء فى ظهورهم الإعلامى، وحذر عبد الحفيظ من يظهر فى أى وسيلة إعلامية دون الرجوع له أنه سيوقع غرامة مالية ضد من يتجاوز تعليماته.

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ويتصدر الأهلى قمة الدورى برصيد 49 نقطة بعد الفوز فى 16 مباراة و التعادل فى لقاء وحيد أمام سموحة 1-1 .

وتحسم لجنة التخطيط مصير المُعارين من الأهلى لأندية أخرى، وفى مقدمتهم اللاعبون الذين يُقدمون عروضاً جيدة مع أنديتهم، أمثال أحمد ياسر ريان الذى يُطالب البعض بإعادته للقلعة الحمراء فى ظل مُعاناة الهجوم الأحمر من عدم التوفيق، خاصة أن مهاجم الجونة استفاد كثيراً من تجربة الإعارة للنادى الساحلى واكتسب خبرات بات تؤهله لقيادة هجوم كبير كالأهلي.

لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، التى يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، تناقش حالياً عدة ملفات كروية خاصة بالقلعة الحمراء بالتنسيق مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى خاصة فى ظل فترة توقف الدورى الحالية التى يحاول الجهاز الفنى استغلالها فى حسم مثل هذه الملفات المهمة.