شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. طارق العشرى يطيح بالأهلى من دورى الأبطال لصالح بطل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 29 مارس 2014 ودع الأهلى حامل لقب آخر نسختين من دورى أبطال أفريقيا آنذاك بقيادة محمد يوسف البطولة على يد أهلى بنغازى الليبى بقيادة طارق العشرى من دور الستة عشر، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين لينتقل المارد الأحمر للعب فى الكونفدرالية التى توج بطلا لها فى النهاية بهدف عماد متعب الشهير فى سيوى سبورت الإيفوارى بالدقائق القاتلة وهى آخر بطولة أفريقية للمارد الأحمر صاحب الرقم القياسى فى التتويج بدورى الأبطال الأفريقى برصيد ثمانية ألقاب.

فاز بطل ليبيا ذهاباً بهدف دون رد فى تونس ثم كانت المفاجأة فى لقاء العودة الذى خسره الأهلى على أرضه بنتيجة 3-2، تقدم الأهلى عن طريق مدافعه محمد نجيب فى الدقيقة "39"، وأدرك أيمن العمامى التعادل للضيوف بعدها بدقيقة من ضربة جزاء ،وفى الشوط الثانى سجل فرج عبدالحفيظ هدف التقدم للضيوف فى الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف زميله معتز المهدى الهدف الثالث فى الدقيقة "13" ، قبل النهاية بربع ساعة سجل عمرو جمال هدف تقليل ألفارق.

ويملك قطبى الكرة المصرية لقب الاكثر تتويجاً بدورى الابطال حيث يملك الأهلى ثمانية ألقاب فيما يملك الزمالك خمسة ألقاب ، وكانت قرعة دورى أبطال أفريقيا 2020 أسفرت عن مواجهة مصرية مغربية حيث سيواجه الأهلى منافسه الوداد البيضأوي، بينما يلعب الزمالك ضد الرجاء البيضأوي.

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وسيقام نصف نهائى دورى الأبطال الافريقى يقام فى أحد أيام 1 أو 2 أو 3 من مايو المقبل، على أن يقام الإياب أحد أيام 8 أو 9 أو 10 من الشهر نفسه.

وأعلن الاتحاد الأفريقى من قبل تأجيل كأس أمم أفريقيا للمحليين، التى كان من المقرر إقامتها فى أبريل المقبل، وكذلك أُجلت الجولتين الثالثة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وتأهل الزمالك للدور قبل النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعدما نجح فى عبرو عقبة الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، فيما تأهل الأهلى عبر تخطى عقبة صن دوانز بطل جنوب افريقيا بنتيجة 3-1 فى مجموع المباراتين.