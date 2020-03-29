شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الوزن الزائد أحدث تقاليع عمرو وردة على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عمرو وردة، لاعب لاريسا اليونانى، لعشرات النجوم على تطبيق "تيك توك"، لقضاء وقت فراغه بعد العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع انتقال العدوى، ونشر وردة فيديو له أثناء تناوله البيبسى والمأكولات بصورة كبيرة ليظهر بوزن زائد للغاية وعلق قائلا، "خليك فى البيت.. حظ سعيد".

وكشفت تقارير صحفية يونانية عن رغبة نادى باوك سالونيكا، فى منح النجم المصرى عمرو وردة، فرصة جديدة مع الفريق فى الموسم المقبل، بعد المستويات الجيدة التى يقدمها اللاعب رفقة فريق لاريسا، المعار له هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة "نوفا سبورت" اليونانية، فإنه من المتوقع أن يعود النجم المصرى عمرو وردة لصفوف فريق باوك بداية من الموسم المقبل، حيث يرى مسئولى باوك أن وردة قادر على إعطاء حلول هجومية للفريق فى الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن إدارة باوك تنوى تقديم عقد جديد للنجم المصرى، صاحب الـ26 عاما، والذى ينتهى عقده الحالى مع النادى، فى صيف 2021.

خاض وردة هذا الموسم 23 مباراة مع فريق لاريسا، فى جميع المسابقات، سجل 7 أهداف وصنع 6.

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وكان وردة قد انضم لصفوف فريق باوك فى يناير 2017، قادما من فريق بانياتوليكوس، بعقد لمدة 3 سنوات ونصف.

وكان ”الخليج 365” قد أكد فى وقت سابق أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، استقر على استبعاد عمرو وردة فى ظل تواجد أكثر من لاعب فى مركزه، وعلى رأسهم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز وثنائى الأهلى حسين الشحات ومحمد مجدى قفشه، إلى جانب عدم رغبة الجهاز الفنى فى ضم اللاعب لعدم إثارة الجماهير خاصة بعد واقعة التحرش وأزمته مع المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا 2019 للكبار، التى استضافتها مصر، والتى كانت من الأسباب فى خروج الفراعنة من دور الـ16 للبطولة على يد منتخب جنوب أفريقيا.