الامارات | "كورونا" يصطاد حارس مرمى برشلونة السابق روشتو

شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يصطاد حارس مرمى برشلونة السابق روشتو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إيسيل ريكبر زوجة حارس مرمى برشلونة والمنتخب التركي السابق روشتو ريكبر، وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أن زوجها مصاب بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت زوجة روشتو عبر إنستغرام: "كان كل شيء طبيعياً حتى ظهرت الأعراض فجأة، ومازلنا في حالة صدمة، وهذه أوقات صعبة للغاية، وأطلب من الناس أجمعين أن يكونوا واعيين".

وأضافت: "اختباري أنا وابني وابنتي جاء سلبياً، لكن روشتو دخل المستشفى، ولا يسمح لنا برؤيته، وهذا هو الشيء الأكثر صعوبة، هو عدم القدرة على أن نكون معه".

وجاء تصريحات إيسيل، لتؤكد ما تناقلته وسائل الإعلام العالمية، بأنه تم نقل الحارس المخضرم رشتو (47 عاماً)، والذي سبق له الزود عن مرمى برشلونة بين عامي 2003 و2006، إلى المستشفى، عقب اكتشاف إصابته بفيروس "كورونا COVID-19"