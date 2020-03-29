الامارات | توجّه لإقامة أولمبياد طوكيو بين يونيو وسبتمبر 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن توجّه لإقامة أولمبياد طوكيو بين يونيو وسبتمبر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألمح رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، يوشيرو موري، إلى موعد إقامة الدورة الأولمبية الصيفية العام المقبل، بحيث تقام في الصيف، بعدما كانت تكهنات واسعة أثيرت حول إقامتها في خريف 2021.

وقال يوشيرو موري وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليابانية: "إن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كان من المفترض اقامتها هذا الصيف، قبل أن يتم تأجيلها حتى 2021 جراء الأوضاع الصحية السائدة عالمياً بسبب تفشي فيروس كورونا، ستقام في ذات المواعيد تقريباً، أي صيف العام المقبل وليس في الخريف"، مضيفاً: "علينا ان نفكر في الفترة بين يونيو وسبتمبر كموعدٍ لإقامة الدورة".

وبتصريحاته الأخيرة، وضع موري حداً للتكهنات والتقارير الإعلامية الكثيرة التي رافقت الأسبوع الماضي الإعلان رسمياً عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، في ظل تكهنات رجحت موعد أقامتها في خريف 2021.