شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: أغلى لاعب في مصر لا يستحق 3 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام الحضري، حارس الأهلي والمنتخب الوطني السابق، إن تقييم سعر أي لاعب لابد أن يكون وفقا للبطولات والأرقام التي حققها.

وأوضح «الحضري»، خلال تواجده ضيفا بقناة أون تايم: «اللاعب اللي يستحق 10 ملايين و15 مليون يحقق بطولات لناديه، ويحقق بطولات لبلده، ماينفعش أديك ملايين وانت لسه معملتش حاجة».

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وأضاف: «ممكن أحاسب اللاعب على أداءه، ولما يحقق بطولات نتكلم في الملايين، أغلى لاعب في مصر حاليا ميستحقش 3 ملايين جنيه».

وكشف: «انتقلت للأهلي من دمياط مقابل 250 ألف جنيه لمدة 5 سنين، كل سنة 50 ألف، لكن بعد كده الوضع اتغير ودخلت في الفئة الثانية».

وأكد «الحضري» رفضه العمل في الإعلام قائلا: «الموضوع ليس مادي نهائيا، لكن مش هقدر أطلع أمام الناس وأمسك العصاية من النص، يا إما اقول النادي وحش أو حلو يا إما بلاش».