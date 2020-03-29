شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة طيبة من مجلس إدارة الزمالك تجاه أسرة الراحل علاء علي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تعيين زوجة علاء علي، لاعب نادي الزمالك الراحل، في القلعة البيضاء، وتوفير معاش شهري باسم اللاعب. ووفقاً للموقع الرسمي للنادي، جاء قرار مجلس إدارة النادي كنوع من الوقوف بجانب أسرة علاء علي، كونه أحد نجوم النادي. وتوفي علاء علي في 11 نوفمبر الماضي، بعد صراعه مع المرض، إذ كان يعاني من ورم في المخ، وفارق الحياة بعد تدهور حالته.

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