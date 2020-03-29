شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: ترشحت للعمل في المنتخب.. وصلاح تخطى مرحلة التقييم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عصام الحضري، حارس الأهلي والمنتخب الوطني السابق، إنه ترشح للعمل في في الجهاز الفني للفراعنة خلال الفترة الماضية. Advertisements وأضاف «الحضري»، في تصريحات خلال تواجده ضيفاً ببرنامج «أون تايم»: «مش مستعجل، وإن شاء الله هاتيجي الفرصة اللي اشتغل فيها في المنتخب». ووجه رسالة إلى حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني قائلاً: «بالتوفيق إن شاء الله ربنا يكرمك، أنت مشوارك صعب بس أنت قدها». وفيما يخص نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول محمد صلاح، قال عصام الحضري: «محمد صلاح وصل لمرحلة مينفعش نقيمه لأنه بقى في مرتبة تانية وفكر تاني غير فكرنا تاني بمراحل.. آخرنا ندعي لصلاح بس».

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