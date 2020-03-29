حارس شباب الاهلي : مباردة "خليك بالبيت" منحتني وقتا اطول مع العائلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

أكد ​ماجد ناصر​ حارس مرمى ​شباب الأهلي دبي​ أنه رغم التأثيرات السلبية الكثيرة لفيروس كورونا على كافة القطاعات والمجالات إلا أن تأثيره المجتمعي كان جيدا بزيادة الالتحام بين أفراد المجتمع وزيادة التقارب الأسري مشيرا إلى ان مبادرة «خليك بالبيت» منحته للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، الفرصة لقضاء وقت طويل مع عائلته.

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واشار ماجد الى انهم ابتعدوا كثيرا عن أسرهم في السنوات الأخيرة بسبب ظروف مشاركات كرة القدم في البطولات المحلية والخارجية والتدريبات ولكن الالتزام بالمنزل بسبب الفيروس سمح له بصفة خاصة وللرياضيين بشكل عام، قضاء وقت أطول مع أفراد العائلة وبالنسبة له هو أمر يساهم في زيادة الارتباط الأسري كما ساهم في زيادة الالتحام بين أفراد المجتمع.

وعن محافظته على لياقته خلال فترة الالتزام بالبيت كشف حارس شباب الاهلي انه يقضي بعض الساعات في التدريب في حديقة المنزل نظرا لاهمية ذلك لان جلوس الرياضي لفترة طويلة بدون تدريبات أو مباريات يؤثر سلبيا بشكل كبير على الجانب البدني.

وتمنى ماجد في ختام حديثه بان تنتهي الأزمة الحالية وتعود الأمور إلى وضعها الطبيعي رافضا هو وزملائه فكرة إلغاء الدوري هذا الموسم خاصة وأنه لم يتبق على نهايته سوى 7 جولات فقط ويرغبون في احراز اللقب واسعاد جماهيرهم خاصة انهم يتصدرون الترتيب ويسعون لتعويضهم عن فقدان كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي .