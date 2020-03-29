شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو مع والدته بعد خروجها من المستشفى (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020 نشر نجم نادي ​يوفنتوس​ البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ صورة له مع والدته دلوريس وشقيقتاه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بعد خروج والدته من المستشفى اثر تعرضها الاسبوع الماضي الى سكتة دماغية، حيث عنون رونالدو الصورة بعبارة : "اشعر بانني شاكر جداً لوجود امي في المنزل بعد ان خرجت من المستشفى للتعافى، انتبهوا على عائلاتكم ومن تحبون "

في وقت تتوقف الدوريات في جميع انحاء العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، دون ان يجري تحديد موعد لاعادة اطلاق الدوريات في اب من بلدان العالم. Advertisements

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