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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اوغبونا: انجلترا سخرت من ايطاليا بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020
تحدث لاعب نادي ويست هام يونايتد انجيلو اوغبونا من الحجر الصحي الذي يعيشه مع انتشار فيروس كورونا عن قيام الانكليز بالسخرية من ايطاليا مع انتشار فيروس كورونا، حيث قاموا بالتقليل من اهمية هذا الوباء، قبل البدء بانتشاره بشكل سريع في انكلترا.
واضاف لاعب ويست هام ان المحافظة على اللياقة البدنية في شقة في لندن امر صعب، لافتاً الى انه كان هناك خطط من اجل حماية الاقتصاد بعد البركست، لافتاً الى انه جرى السخرية من الايطاليين مع انتشار الفيروس الا انه كان قلقاً على عائلته التي تعيش في ايطاليا.
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