اوغبونا: انجلترا سخرت من ايطاليا بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

تحدث لاعب نادي ​ويست هام يونايتد​ ​انجيلو اوغبونا​ من الحجر الصحي الذي يعيشه مع انتشار فيروس ​كورونا​ عن قيام الانكليز بالسخرية من ​ايطاليا​ مع انتشار فيروس كورونا، حيث قاموا بالتقليل من اهمية هذا الوباء، قبل البدء بانتشاره بشكل سريع في انكلترا.



واضاف لاعب ويست هام ان المحافظة على اللياقة البدنية في شقة في لندن امر صعب، لافتاً الى انه كان هناك خطط من اجل حماية الاقتصاد بعد البركست، لافتاً الى انه جرى السخرية من الايطاليين مع انتشار الفيروس الا انه كان قلقاً على عائلته التي تعيش في ايطاليا.