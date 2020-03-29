الجماهير الإماراتية تميل إلى إلغاء الدوري بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

أظهر استطلاع للرأي اجرته صحيفة البيان الاماراتية ميل أغلب الجماهير الإماراتية إلى إلغاء النسخة الحالية لمسابقة ​دوري الخليج العربي​ لكرة القدم.



ووفقا للصحيفة فإن 5ر56 بالمئة من المشاركين أجمعوا على ضرورة إلغاء النسخة الحالية من الدوري المحلي مقابل 5ر43 بالمئة أعربوا عن رغبتهم في تأجيل باقي منافسات الموسم إلى ما بعد نهاية أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وأجرت الصحيفة استطلاعها عبر موقعها الإلكتروني وحسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان "هل أنتم مع تأجيل الدوري لبداية الموسم الجديد أم إلغائه هذا الموسم؟".