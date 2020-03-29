الاهلي يحتفل بعيد السومة باستعراض اجمل اهدافه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

استعرض حساب نادي ​الأهلي السعودي​ الرسمي على موقع "تويتر" أجمل 10 أهداف سجلها السوري ​عمر السومة​ هداف فريقه في مشواره مع الفريق وذلك احتفالا في ذكرى يوم ميلاده الـ31.



وجاء هدف السومة في شباك ​الاتحاد​ الذي سجله الموسم الماضي كأجمل هدف فيما حل هدفه في شباك ​التعاون​ من خارج منطقة الجزاء في المرتبة الثانية، وجاء في المركز الثالث الهدف الذي سجله في نفس المباراة عن طريق ركلة حرة.

وشملت الأهداف المختارة للاعب مما سجله في مختلف المسابقات منها ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين​ و​كأس خادم الحرمين الشريفين​ و​دوري أبطال آسيا​.