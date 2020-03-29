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الاهلي يحتفل بعيد السومة باستعراض اجمل اهدافه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

استعرض حساب نادي ​الأهلي السعودي​ الرسمي على موقع "تويتر" أجمل 10 أهداف سجلها السوري ​عمر السومة​ هداف فريقه في مشواره مع الفريق وذلك احتفالا في ذكرى يوم ميلاده الـ31.

وجاء هدف السومة في شباك ​الاتحاد​ الذي سجله الموسم الماضي كأجمل هدف فيما حل هدفه في شباك ​التعاون​ من خارج منطقة الجزاء في المرتبة الثانية، وجاء في المركز الثالث الهدف الذي سجله في نفس المباراة عن طريق ركلة حرة.

وشملت الأهداف المختارة للاعب مما سجله في مختلف المسابقات منها ​دوري كأس الأمير للمحترفين​ و​كأس خادم الحرمين الشريفين​ و​دوري أبطال آسيا​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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