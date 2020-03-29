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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيرو: الانتقال الى انتر ميلان كان اولوية بالنسية لي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020
اكد لاعب نادي تشيلسي الفرنسي اوليفييه جيرو ان الاولوية بالنسبة له كانت الانتقال الى نادي انتر ميلان الايطالي، على الرغم من ان نادي لاتسيو قام بكل شيء من اجل الحصول على خدماته، وحتى انهم توجهوا الى لندن للتفاوض معه.
وكان من المتوقع انتقاله الى الدوري الايطالي الا ان فشل تشيلسي بالحصول على بديل له منعه من الانتقال خارج اسوار الستامفورد بريدج.
حيث قال جيرو:" في كانون الثاني كنت ارى نفسي خارج الستامفورد بريدج، وانا ارى ستة اشهر معقدة امامي، لقد حاولت ترك تيلسي، وكانت الامور عند خواتيمها الا ان تشيلسي لم يسمحوا لي بترك الفريق.
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