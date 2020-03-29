جيرو: الانتقال الى انتر ميلان كان اولوية بالنسية لي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

اكد لاعب نادي ​تشيلسي​ الفرنسي ​اوليفييه جيرو​ ان الاولوية بالنسبة له كانت الانتقال الى نادي ​انتر ميلان​ الايطالي، على الرغم من ان نادي ​لاتسيو​ قام بكل شيء من اجل الحصول على خدماته، وحتى انهم توجهوا الى لندن للتفاوض معه.



وكان من المتوقع انتقاله الى ​الدوري الايطالي​ الا ان فشل تشيلسي بالحصول على بديل له منعه من الانتقال خارج اسوار الستامفورد بريدج.

حيث قال جيرو:" في كانون الثاني كنت ارى نفسي خارج الستامفورد بريدج، وانا ارى ستة اشهر معقدة امامي، لقد حاولت ترك تيلسي، وكانت الامور عند خواتيمها الا ان تشيلسي لم يسمحوا لي بترك الفريق.