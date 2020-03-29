شكرا لقرائتكم الأهلى يبدأ خطوات استعادة أحمد ياسر ريان فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي موقف أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المُعار للجونة لنهاية الموسم الجاري بعدما طالب البعض بإعادة المهاجم الشاب لتدعيم هجوم الأحمر الصيف المقبل.

ويُقدم أحمد ياسر ريان عروض جيدة مع الجونة وساهم في بعض انتصارات فريقه قبل تجميد النشاط الرياضي مؤخراً على خلفية أنتشار فيروس كورونا الذي ضرب العالم كله.

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وتحسم لجنة التخطيط مصير المُعارين من الأهلي لأندية أخرى ويأتي في مقدمتهم اللاعبين الذين يُقدمون عروض جيدة مع أنديتهم أمثال أحمد ياسر ريان الذي يُطالب البعض بإعادته للقلعة الحمراء في ظل مُعاناة الهجوم الأحمر من عدم التوفيق خاصة وأن مهاجم الجونة استفاد كثيراً من تجربة الإعارة للنادي الساحلي واكتسب خبرات بات تؤهله لقيادة هجوم كبير كالأهلي.

لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو تناقش حالياً عدة ملفات كروية خاصة بالقلعة الحمراء بالتنسيق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني خاصة في ظل فترة توقف الدوري الحالية التي يحاول الجهاز الفني إستغلالها في حسم مثل هذه الملفات الهامة.