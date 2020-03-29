شكرا لقرائتكم بسيونى يتغزل فى عمار حمدى قبل انتهاء إعارته لطلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن ناديه يتمنى موافقة الاهلى على استمرار عمار حمدى لاعب المنتخب الاولمبى المعار للطلائع لنهاية الموسم ، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "عمار حمدى لاعب مميز وشكل إضافة لهجوم فريقى منذ انضمامه فى الميركاتو الشتوى وأتمنى أن يستمر اللاعب معنا فى الموسم الجديد فهو لاعب واعد ينتظره مستقبل متميز ولكن الكلمة الاخيرة ستكون لإدارة القلعة الحمراء المرتبطة بتعاقد مع عمار حمدى".

وعن رؤيته لموقف اللاعبين المعارين فى ظل توقف النشاط الكروى قال المدير الفنى للطلائع :" ننتظر قرارات الاتحاد الدولى الفيفا فى هذا الشأن وبالطبع أثق أن اتحاد الكرة سيتخذ مايراه الانسب لصالح الاندية واللاعبين فى ظل غموض موقف مسابقة الدورى العام حتى الان".

وفى وقت سابق ، قال عمار حمدى، لاعب النادى الأهلى المعار إلى صفوف طلائع الجيش إن الأهلى والزمالك رفضوا ضمه فى اختيارات الناشئين بسبب ضآلة جسمه، معلقاً "بكيت عندما رفضونى فى اختبارات الأهلى، ورفضت أنا بعدها الانتقال للزمالك".

وتابع النجم الصاعد فى تصريحات إعلامية : "فوجئت باستبعادى من تشكيل مصر الأساسى فى أول مباراة بأمم أفريقيا للشباب واندهشت من هزيمة منتخب مالى فى مباريات أفريقيا رغم أنهم منتخب قوى".

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وكشف عمار حمدى أنه رفض الاحتراف ضمن صفوف جنت البلجيكي بسبب انتقاله للنادى الأهلى، معلقاً "رفضت الاحتراف بسبب التوقيع للنادى الأهلى، لكن حلمي الاحتراف وأسعى الفترة المقبلة لتحقيقه".

وحكى عمار حمدي مقلب مؤمن زكريا، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، في غرف خلع ملابس التتش معه قائلاً "دخلت الحمام بعد التمرين قبل كابتن مؤمن، واتفاجئت أن مؤمن غرقنى بجردل ثلج ومن ساعتها عندى عقدة وبخاف من الثلج".

ورفض عمار حمدى البقاء فى الأهلى وقيده أفريقيا من أجل المشاركة بالمباريات والحفاظ على مقعده فى تشكيل منتخب مصر الأولمبى ليفضل الانتقال لطلائع الجيش على سبيل الإعارة ليعلق في وقتها قائلاً :"شاركت مع الأهلي فى في شوط واحد فقط، أمام بني سويف ولم أعترض على استبدالي، لذلك قررت الرحيل للحفاظ على لياقتي الفنية والبدنية وتقديم مستويات جيدة محليًا ودوليًا حال الانضمام للمنتخب الأولمبى".

وأكد عمار حمدى أنه يرفض الحديث فى سبب تفضيل عرض طلائع الجيش عن عرض الاتحاد السكندرى، وأنه يقدر فريق الاتحاد الكبير وجماهيرة الوفية ويتمنى التوفيق لهم فى مسابقة الدورى، وتمنى التوفيق خلال مسيرتة الجديدة مع نادى طلائع الجيش"، وأضاف عمار "أنه كان هناك مفاوضات فى أول الموسم من فرق إنبي وسموحة والاتحاد وأخيرا طلائع الجيش، وكان اختيار اللاعب نادي الاتحاد في أول الموسم".