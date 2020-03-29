شكرا لقرائتكم كهربا يلتقط السيلفى مع جماهيره فى تدريبات الصباح ع الكورنيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، تدريباته الصباحية بالجري على كورنيش النيل، في ظل تقف النشاط الرياضي حالياً في مصر، بسبب التخوفات من انتشار وباء كورونا العالمي.

وحرصت جماهير النادي لأهلي التي تواجدت في الساعات الصباحية على الكورنيش، على التقاط صوراً تذكارية مع الأهلي، الذي نشر بعضها عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

وأرسل النادي الأهلى رداً رسمياً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى التي سبق وتقدم بها نادي الزمالك ضد الأهلي وأتهمه فيها بتحريض محمود عبد المنعم كهربا بالهروب من الزمالك للانتقال للأهلي.

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وجاء رد الأهلي بعدما النادي إخطاراً من "فيفا" عن طريق اتحاد الكرة المصرى، يُطالبه بالرد على شكوى الزمالك بشأن صفقة كهربا الذى انتقل رحل من القلعة البيضاء الصيف الماضى لنادى أفيس البرتغالى دون موافقة الزمالك قبل أن يلعب للأهلى فى يناير الماضى وقال الزمالك في شكواه أن الأهلي قام بتحريض اللاعب على الرحيل من الزمالك، بمساعدة النادى البرتغالى.

وجاء رد الأهلي على الفيفا بأن النادي بعيد تماماً عن هذا الإتهام وهذا التحريض وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن الأهلى لم يكن طرفاً فى هذه الأزمة من قريب أو بعيد وأن النادى تعاقد مع كهربا قادماً من نادى أفيس البرتغالى وهو التعاقد الذى جاء بعد رحيل اللاعب من الزمالك قبل أكثر من ستة أشهر، كما أنه ليس هناك ما يُثبت أن الأهلى قام بتحريض كهربا على الرحيل من الزمالك وهذا اتهام غير منطقى وغير صحيح على الإطلاق.

وحرص المحامى السويسرى مونتييرى على تقديم رد الأهلي للفيفا وأكد لمسئولو القلعة الحمراء أن موقفهم فى هذه القضية قانونى، خاصة أن النادى تعاقد مع اللاعب بعد دراسة الأمر من كافة أبعاده ودراسة قانونية الصفقة .