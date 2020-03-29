شكرا لقرائتكم الأهلي يقرر رفع راتب فايلر إلى 3 ملايين جنيه لحسم ملف التجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادي الاهلي على رفع راتب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ( ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال) من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً في الموسم المقبل وذلك خلال المفاوضات التى سيقودها محمود الخطيب رئيس النادي مع المدرب السويسري في غضون أيام قليلة مقبلة .

وعلم "الخليج 365" أن إدارة الأهلي إستقرت رفع راتب المدير الفني إلى 200 ألف دولار أي ما يقرب من 3 مليون جنيه شهرياً على أن يتم رفع هذا المبلغ بنسبة 10 % في الموسم بعد المقبل ، ورحّب فايلر بتجديد عقده مع النادي خلال مفاوضات "جس النبض" التى تمت بينه وبين مسئولين في الإدارة الحمراء على فترات مُتباعدة خلال الأسابيع الماضية لكنه ينتظر التفاوض الرسمي من أجل الإتفاق على بعض النقاط والأمور الخاصة بالعقد الجديد ويتولي محمود الخطيب رئيس النادي هذا الملف بشكل شخصي وسيقوم بالتفاوض المباشر مع المدرب السويسري خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وترغب إدارة الاهلي في تجديد عقد فايلر خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب إنتشار "فيروس كورونا"، ومن المقرر أن يتم تجديد العقد لمدة موسم أخر بخلاف الموسم المقبل ليستمر عقد فايلر مع الفريق موسمين مقبلين بعد الموسم الجاري خاصة ، وترى إدارة الاهلي أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الأن فالمدرب تولّى تدريب الفريق في سبتمبر الماضي وحصد معه السوبر المحلي (نسخة 2019 ) على حساب الزمالك ويعتلي قمة الدوري حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما خسر لقب السوبر المحلي ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء .

ويتضمن عقد فايلر مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون في الموسم الثاني حال الفوز ببطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائي ، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد في الموسم الثاني حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتي الدوري أو أفريقيا ، ويرغب الأهلي في تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها المدرب السويسري مع الفريق حتى الآن ، كما يرغب مسئولو الأهلي في تجديد عقد فايلر لموسم آخر بخلاف الموسم المقبل بهدف توفير كل سُبل الاستقرار والهدوء في الفريق.