شكرا لقرائتكم السولية يكشف هوية حمدى الوزير فى تشكيل الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، حمدي فتحي زميله بالفريق، مشبهاً الأخير بالفنان حمدي الوزير في أحد أدواره بالسينما، بسبب ردة فعل ظهرت على فتحي خلال إحدى الصر التذكارية للفريق الأحمر في وقت سابق.

ونشر السولية صورة تذكارية للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليها : مالك يا حمدي يا وزير.



السولية 1

يخوض حمدى فتحى، لاعب وسط الأهلى، برنامجًا من العلاج الطبيعى والتأهيل خلال الفترة الحالية، حيث تطورت الحالة البدنية والطبية للاعب خلال الفترة الماضية من خلال البرنامج الطبى والتأهيلى الذى يخوضه اللاعب وفقا لما حدده له الطبيب الألمانى الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة .

وأوضح الجهاز الطبي للأهلى أن اللاعب سوف يبدأ فى آخر شهر أبريل المقبل، مرحلته قبل الأخيرة من التأهيل البدنى والعلاجى وفقا للبرنامج المحدد له وأشار الجهاز الطبى إلى أن المرحلة قبل الأخيرة تتضمن بداية خوض اللاعب لتدريبات الجرى حول الملعب والتأهيل الخفيف بالكرة .

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وكان حمدى فتحى قد تعرض لإصابة بقطع فى غضروف الركبة بإحدى معسكرات المنتخب الوطنى قبل أن يسافر اللاعب لإجراء جراحة ناجحة فى ألمانيا ويخضع بعدها للتأهيل والعلاج الطبيعى.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامج بدنى من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامج تدريبى للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يقومون بتأديته خلال فترة الأجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبى الأهلى بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.

وطالب السويسرى رينيه فايلر من سامى قمصان مدرب الفريق المساعد، إعداد تقرير عن لاعبى الفريق المعارين لأندية أخرى تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنهم سواء بعودة بعضهم لصفوف الفريق أو تجديد اعارتهم أو بيعهم بشكل نهائي.