شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: أتمنى موافقة الأهلى على استمرار عمار حمدى مع الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن ناديه يتمنى موافقة الأهلى على استمرار عمار حمدى لاعب المنتخب الأولمبى المعار للطلائع لنهاية الموسم، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "عمار حمدى لاعب مميز وشكل إضافة لهجوم فريقى منذ انضمامه فى الميركاتو الشتوى، وأتمنى أن يستمر اللاعب معنا فى الموسم الجديد، فهو لاعب واعد ينتظره مستقبل متميز، ولكن الكلمة الأخيرة ستكون لإدارة القلعة الحمراء المرتبطة بتعاقد مع عمار حمدى".

وعن رؤيته لموقف اللاعبين المعارين فى ظل توقف النشاط الكروى، قال المدير الفنى للطلائع، "ننتظر قرارات الاتحاد الدولى الفيفا فى هذا الشأن، وبالطبع أثق أن اتحاد الكرة سيتخذ ما يراه الأنسب لصالح الأندية واللاعبين فى ظل غموض موقف مسابقة الدورى العام حتى الآن".

وفى وقت سابق، قال عمار حمدى، لاعب النادى الأهلى المعار إلى صفوف طلائع الجيش، إن الأهلى والزمالك رفضا ضمه بسبب ضآلة جسمه، قائلا، "بكيت عندما رفضونى فى اختبارات الأهلى، ورفضت أنا بعدها الانتقال للزمالك".

وأضاف النجم الصاعد فى تصريحات إعلامية، "فوجئت باستبعادى من تشكيل مصر الأساسى فى أول مباراة بأمم أفريقيا للشباب واندهشت من هزيمة منتخب مالى فى مباريات أفريقيا رغم أنهم منتخب قوى".

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وكشف عمار حمدى أنه رفض الاحتراف ضمن صفوف جنت البلجيكى بسبب انتقاله للنادى الأهلى، قائلا، "رفضت الاحتراف بسبب التوقيع للنادى الأهلى، لكن حلمى الاحتراف وأسعى الفترة المقبلة لتحقيقه".

وحكى عمار حمدى مقلب مؤمن زكريا، لاعب الأهلى ومنتخب مصر، فى غرف خلع ملابس التتش معه قائلاً "دخلت الحمام بعد التمرين قبل كابتن مؤمن، واتفاجئت أن مؤمن غرقنى بجردل ثلج ومن ساعتها عندى عقدة وبخاف من الثلج".

ورفض عمار حمدى البقاء فى الأهلى وقيده أفريقيا من أجل المشاركة بالمباريات والحفاظ على مقعده فى تشكيل منتخب مصر الأولمبى ليفضل الانتقال لطلائع الجيش على سبيل الإعارة ليعلق فى وقتها قائلاً :"شاركت مع الأهلى فى فى شوط واحد فقط، أمام بنى سويف ولم أعترض على استبدالي، لذلك قررت الرحيل للحفاظ على لياقتى الفنية والبدنية وتقديم مستويات جيدة محليًا ودوليًا حال الانضمام للمنتخب الأولمبى".

وأكد عمار حمدى أنه يرفض الحديث فى سبب تفضيل عرض طلائع الجيش عن عرض الاتحاد السكندرى، وأنه يقدر فريق الاتحاد الكبير وجماهيرة الوفية ويتمنى التوفيق لهم فى مسابقة الدورى، وتمنى التوفيق خلال مسيرتة الجديدة مع نادى طلائع الجيش"، وأضاف عمار "أنه كان هناك مفاوضات فى أول الموسم من فرق إنبى وسموحة والاتحاد وأخيرا طلائع الجيش، وكان اختيار اللاعب نادى الاتحاد فى أول الموسم".