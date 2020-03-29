شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 3 نسور وأخطبوط ومهاجم بلا أنياب ممنوعون من الرحيل بفرمان أهلاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات استمرار السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي على رأس القيادة الفنية فى الموسم المقبل أمراً لا خلاف عليه داخل لجنة التخطيط بالنادى، والتى تسعى استغلال فترة توقف الدورى الحالية من أجل إنهاء عدد من الملفات المهمة، وأبرزها تجديد عقد المدير الفنى للفريق والذى أبدى موافقته على التواجد داخل جدران القلعة الحمراء.

وحدد فايلر عدة شروط قبل تجديد عقده مع الأهلي، فى مقدمتها عدم التفريط بالقوة الضاربة داخل النادى، ورفضه القاطع والتام لفكرة رحيل أى من لاعبى الهيكل الأساسى للفريق، سواء محمد الشناوى أو على معلول أو أليو ديانج، خلال الصيف المقبل، نظرا لحاجته للبناء عليهم وزيادة دعم الفريق بعناصر جديدة تكون قادرة على حصد البطولات.

ويخطط فايلر للحفاظ على القوام الأساسى الذى يعتمد عليه فى المباريات، من أجل الحفاظ عروضه ونتائجه الجيدة فى الموسم المقبل، بحثا عن حصد والمنافسة على كل الألقاب التى يشارك بها الفريق، بالإضافة إلى أنه يسعى إلى استغلال فترة توقف النشاط الرياضى خلال المرحلة الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا، لتحديد الصفقات الصيفية التى يرغب ضمها لتدعيم صفوف الفريق أيضًا.

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وقاد فايلر الأهلى لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض فايلر مع الأحمر 17 مباراة فى الدوري، حقق 16 انتصارًا، وتعادل فى مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثانى أفضل انطلاقة فى بطولة الدورى بعد مانويل جوزيه والذى حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثانى بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم حال استئناف المسابقة بعد فترة التوقف الإجبارية الحالية.

ويرصد "سوبر كورة" العديد من اللاعبين الذى يتمسك بهم فايلر، ويرفض بيعهم خلال الفترة المقبلة فى ظل العروض التى تلقوها بالفترة الأخيرة،بعد تألقهم اللافت للنظر تحت قيادة الداهية السويسرية، والذى يرى أن الفريق لا يمكن أن يتخلّى عن بعض اللاعبين الذى يعتمد عليهم فى خطته خلال ميركاتو الصيف المقبل خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد ارتباطات هامة محلياً وأفريقياً وتحتاج لتضافر جميع الجهود والإبقاء على اللاعبين من أجل مواصلة النتائج القوية.