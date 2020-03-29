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قصة صور .. عواد الباحث عن التألق فى صيف 2020 برعاية رحيل أبو جبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن محمد عواد حارس مرمى فريق نادى الزمالك يبحث بقوة عن التألق فى صيف 2020 فى ظل تفكير مسئولو الزمالك فى عدم التفريط فيه فى الموسم الجديد فى ظل فتح الطريق أمام أبو جبل للرحيل لإستفادة النادى ماليا .

محمد عواد حارس يمتلك مهارات فنية قوية فى حراسة المرمى و لكنها لم تظهر بالكامل إلى النور هذا الموسم فى ظل إعتماد المدير الفنى لافرنسى بتريس كارتيرون على خدمات الحاري محمد أبو جبل محليا و أفريقيا .

و يطمح  عواد فى إثبات الذات و إمكانياته فى الحفاظ على عرين القلعة البيضاء و دخول قلوب الجماهير البيضاء .

وقال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن أبو جبل لم يصل إليه عرضًا سعوديًا بصورة رسمية فى الفترة الماضية، إلا إنه ليس لديه مانع فى رحيله حال امتلاكه عرضًا مناسبًا له ولنادى الزمالك ونفس الأمر بالنسبة لعواد، إلا إن إدارة القلعة البيضاء ستنتظر عروض الحارس الأساسى للفريق وحال وصول عرضًا مناسبًا سيتم الموافقة عليه وفى هذه الحالة ستغلق إدارة الزمالك الباب أمام رحيل عواد.

 

ويمتلك الزمالك، الرباعى محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى وتعافى جنش من إصابة وتر أكيلس التى أبعدته عن المشاركة منذ كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت العام الماضى فى مصر، وبذلك أصبح جاهزًا للعودة للمشاركة بصورة أساسية مع الزمالك.

 

وحال نجاح أبو جبل فى استقدام عرضًا للاحتراف من الدوريات الخليجية سيعتمد الزمالك فى الموسم الجديد على جهود الثلاثى محمود جنش ومحمد عواد ومحمد صبحى مع عدم التفكير فى ضم حارس رابع مجددا حيث سيكتفى الجهاز الفنى بتصعيد حارسا من قطاع الناشئين مع الثلاثى.

و يرصد الخليج 365 لقطات لمحمد عواد حارس الزمالك فى الصور التالية :

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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