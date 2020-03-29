شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..ماذا قدم الهداف التاريخى للمدافعين مع الزمالك فى الدوري قبل هجمة كورونا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الذى أضر الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص بدءاً من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.

ويعد فريق الزمالك من الأندية التى تبحث عن استغلال فترة تجميد النشاط الرياضي في مصر، لترتيب الأوراق فرغم أن الفارس الأبيض نجح في شهر فبراير الماضي في خطف بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بنتيجة 3/1، ثم الفوز بلقب كأس السوبر المصري في الإمارات أمام منافسه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، إلا أنه ابتعد عن المنافسة على قمة الدورى.

وتعتبر فترة التوقف بمثابة راحة للاعبى الأبيض من المشاركات المتتالية إلى جانب إعادة ترتيب الأوراق في البطولة المحلية، وابتعد الزمالك عن المنافسة على المركز الأول، وتراجع إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بفارق وصل إلى 18 نقطة واضحة أمام منافسه المارد الأحمر

وتسبب التخبط الفني الذي عاشه الزمالك في بداية الموسم تحت قيادة المدرب الصربي “ميتشو” في الخسارة أمام إنبي وطلائع الجيش، والتعادل مع سموحة والإنتاج الحربي، ليبدأ الفريق فترة جديدة شهدت تحقيق البطولات تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون

مدافع الزمالك محمود علاء، يعد هو الأفضل في مركز خلال الموسم الحالي في الدوري المصري، حيث قدم المدافع الهداف مستوى مميز مع المارد الأبيض، ونال استحسان الجماهير والجهاز الفني، وهو ما جعل إدارة النادي تمديد تعاقده لمدة 4 سنوات قادمة.

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وشارك محمود علاء مع الزمالك في 24 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وهو الهداف التاريخي للزمالك على صعيد المدافعين.

وتولى الفرنسى كارتيرون قيادة الزمالك فى 20 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين معه 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 15 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 26 لاعبًا.

وتأهل الزمالك إلى دور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا ليواجه نظيره الرجاء المغربى، حيث ستقام مباراة الذهاب أحد يومى 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، فيما ستقام مباراة العودة أحد يومى 8 أو 9 من الشهر ذاته فى مصر.