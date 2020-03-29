شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمح ينضم لـ تيك توك ويتقمص شخصية أحمد حلمى فى زكى شان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مشجع النادى الأهلى الشهير أمح الدولى متابعيه بمقطع فيديو جديد بعد انضمامه لـ"تيك توك"، حيث تقمص شخصية الفنان أحمد حلمى فى فيلم زكى شان عبر حسابه الشخصى بإنستجرام، وسرعان ما حصد عدد مشاهدات كبير.

وحصل أمح على درع "يوتيوب" الفضى، بعدما حققت القناة أكثر من 17 مليون مشاهدة فى أقل من عام، ونشر أمح صورة تجمعه بأحمد الشيخ لاعب الأهلى، وعلق عليها "ربنا يخليك ليا يا حبيبى اتبسط وفرحت أوى أحلى مفاجأة حصلتلى فى حياتى أنا مش عارف أقولك إيه إنتا ديما بتفرحنى وبتبسطنى بحبك يا شيخ.. الحمد لله حصلت على درع اليوتيوب".

كما شارك أمح فى وقت سابق بمقطع فيديو من احتفاله مع حسين الشحات بوصول الأهلى لدور الـ8 من دورى أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريق الهلال، وظهر مع النجم حسين الشحات وهم يرقصان على أحد الأغانى الشعبية احتفالات بصعود الأهلى على حساب الهلال السودانى، وعلق على الفيديو قائلا "فرحة حسين الشحات وأمح الدولى بالصعود وكسبرة"، كما شارك أمح متابعيه بمقطع فيديو جديد له مع صلاح أمين لاعب نادى مصر المقاصة، وهما يتشاجران بشكل كوميدى لاقى إعجاب الجمهور.