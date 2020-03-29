شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يطلب من الأندية صرف رواتب المدربين خلال توقف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم من مسئولى الاندية والهيئات الرياضية التى تمارس النشاط صرف رواتب المدربين فى المواعيد الطبيعية خاصة وأن غالبية هؤلاء المدربين ليس لهم مصدر دخل اخر ، وأكد عمرو سليم أنه ارسل خطابا الى الاندية والهيئات نظراً للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد ، والتى أدت الى توقف اغلب الاعمال والانشطة والتى بها تجمع ومنها القطاع الرياضى و نشاط التايكوندو حفاظا على سلامة الممارسين للعبة ، والاجهزة الفنية و الادارية ، وفى هذه الظروف يدرس الاتحاد بشتى الطرق كيفية دعم المدربين فتم مخاطبة الاندية و الهيئات لمساندة المدربين والحفاظ على رواتبهم فى المواعيد الطبيعية للصرف ،ـ خاصة وأن اغلبهم ليس له مصدر رزق غير تدرب اللعبة ، وذلك حتى يتمكن من الوقوف بجانبهم فى هذه الفترة الصعبة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا رسميا ، أعلنت فيه تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد طوكيو 2020" بعدما عقد رئيس اللجنة توماس باخ اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني أبي شينزو عبر الفيديو لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على البطولة.