شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : لن أترشح لرئاسة الجبلاية حال التضارب مع الإعلام.. واستحالة عودتي لمنصب النائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي أحمد شوبير أنه لن يترشح لرئاسة اتحاد الكرة في حالة التضارب بعمله في الإعلام وان العمل الإعلامي هو هدفه الأول .

تابع شوبير في تصريحات لقناة on time sports خلال حلوله ضيفا علي ابراهيم فايق أنه لو ترشح في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة فسيكون علي منصب الرئيس فقط مؤكدا استحالة تواجده أو ترشحه لمنصب النائب مع هاني ابو ريدة أو غيره مضيفا ان فترته الأخيرة في منصب النائب باتحاد الكرة هي الاسوا وأنها كانت فترة عجاف .

في سياق مغاير استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على صرف 3 ملايين جنيه للحكام خلال الساعات القليلة المقبلة من المستحقات المتأخرة للحكام من بداية الموسم الجاري.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم صرف مبلغ الـ3 ملايين جنيه من مستحقات الحكام على اللائحة المالية الجديدة و التي تصل إلى 5 آلاف جنيه لحكم الدوري الممتاز و ألفي جنيه لحكم القسم الثاني .

Advertisements

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي قبول الاستقالة المكتوبة التي تقدم بها جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام يوم الخميس الماضي بداعي اعتراضه علي عدم موافقة مجلس الجبلاية علي صرف المستحقات طبقا للائحة الجديدة التي وضعها سمير ﻋﺜﻤﺎﻥ رئيس لجنة الحكام الأسبق في عهد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة والتي من بينهما صرف ٥ ألاف جنيه للحكم في مباريات الدوري الممتاز بدلًا من ٣ آلاف جنيه التي كانت تصرف بناء علي اللائحة القديمة .

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إيقاف الحكم سعيد حمزة وإحالته للتحقيق بعد التحدث فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق من لجنة الحكام وانتقاد اللجنة الخماسية.

واعترض الحكم سعيد حمزة خلال مداخلته مع أحمد شوبير على قناة ON TIME SPORTS عقب استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام، بداعي عدم موافقة اللجنة الخماسية على صرف مستحقات الحكام المتأخرة و تطبيق اللائحة المالية الجديدة.