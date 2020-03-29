ميرور: آرسنال تزعم المؤامرة ضد سيتي لمنع تعليق عقوبة يويفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

تعتقد إدارة مانشستر سيتي، أن آرسنال وراء مؤامرة أندية الدوري الإنجليزي لدعم عقوبة الاتحاد الأوروبي (يويفا) ضد السيتزنز.

وكان يويفا قد اتخذ قرارا قبل عدة أشهر بحرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية بجانب تغريمه 30 مليون يورو بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

من جانبه، تقدم سيتي باستئناف إلى المحكمة الرياضية، لتخفيف أو تعليق عقوبة يويفا، إلا أن جائحة كورونا تسببت في تأجيل تحديد جلسة للنظر فيما تقدمت به إدارة سيتزنز.

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وقبل عدة أيام، قالت تقارير أوروبية، إن 8 من أول 10 أندية في جدول ترتيب بريميرليج (باستثناء شيفيلد يونايتد) قدموا طلبًا مشتركًا إلى المحكمة الرياضية (كاس) يفيد باعتراضهم على تعليق العقوبة.

وقالت صحيفة "ميرور"، إن سيتي يعتقدون أن آرسنال هم من وراء تلك المؤامرة لدعم الحظر الأوروبي.

وأضافت "ميرور" قائلة إن سيتي لديهم معلومات من عدد من المصادر الموثوقة التي تم تحريضها من قبل آرسنال، كما أنهم يشعرون بالغضب تجاه مشاركة ليفربول في حملة الضغط على المحكمة الرياضية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن مسئولي سيتي كان يتوقعون غضب بعض الأندية بسبب مكانهم في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، إلا أن دعم ليفربول للأندية كان بمثابة خيبة أمل لأصحاب ملعب الاتحاد، خاصة وأنهم ضمنوا مكانهم في تشامبيونزليج الموسم المقبل.