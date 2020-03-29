شوبير: مفاجأة في الزمالك.. إكرامي سينتقل لبيراميدز وعاشور لم يحسم موقفه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك مفاجأة ستحدث قريبًا في نادي الزمالك، واصفًا بأن هذه المفاجئة ستكون جيدة للقلعة البيضاء.

شوبير تحدث صباح اليوم خلال راديو "أون سبورت" :"شريف إكرامي سينتقل إلى بيراميدز حيث سيوقع على عقد مدته ثلاث سنوات".

وتابع :"إكرامي كان ينتظر عرضًا سعوديًا إلا أن المفاوضات لم تكتمل بسبب الأحداث الجارية".

وانتقل شوبير للحديث عن قائد الأهلي حسام عاشور، قائلاً :عاشور لم يحسم موقفه حتى الآن، هو بين نارين الاستمرار لسنتين أو قبول عرض الأهلي".

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وأنهى شوبير :"أحمد فتحي سيجدد عقده موسمين نظرًا لتمسك السويسري رينيه فايلر بخدماته".

وكان النادي الأهلي أعلن عن عدم وجود رغبة لتجديد عقد حسام عاشور والذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي بطلب من السويسري فايلر.

في المقابل، قرر شريف إكرامي الرحيل عن الأهلي بنهاية عقده والذي سينتهي خلال الموسم الحالي، في المقابل يسعى النادي الأحمر لتجديد عقد فتحي.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي حدد غدًا الإثنين لعقد جلسة تجديد عقد فتحي.