الحضري: أنا محسوب على الأهلي.. ورحلت بسبب جوزيه "العبقري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أكد عصام الحضري، حارس وقائد منتخب مصر السابق، أنه محسوب على النادي الأهلي لكونه تربى بين جدرانه لمدة ١٤ عام.

وسبق وقام الحضري بترك النادي الأهلي دون الحصول على اذن وانتقل لصفوف نادي سيون السويسري في شتاء عام ٢٠٠٨، وقام بتقديم شكوى ضد النادي.

وقال عصام الحضري في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس ١" "أنا محسوب على النادي الأهلي".

وواصل "لعبت في دمياط ٦ سنوات، وفي الأهلي لعبت ١٤ عام، وبالتالي أنا من أبناء النادي الأهلي، عمري كله في القلعة الحمراء".

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وأضاف "كان هناك بعض المشاكل في النادي الأهلي سواء مع مانويل جوزيه أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وقتها".

وصرح "قدمت شكوى ضد النادي الأهلي بسبب مانويل جوزيه، لم أكن أقصد شكوى الأهلي كنت اعاني من الاضطهاد لمدة ٤ سنوات، بعيداً عن كونه مدرب عبقري".

وتابع "كنت أجبره على اشراكي بسبب مستواي، لكن هناك كواليس في التدريبات وشارة القيادة، لكنه تعامل معي بشكل احترافي".

وشدد "لم احصل على أموال كثيرة من سيون، رحلت عن الأهلي بسبب مانويل جوزيه، أحب كيان الأهلي وأعشقه، مهما حدث من مشاكل أو اخطاء مني، سأظل أحبه".

واختتم "أنا أهلاوي، بالطبع حاولت العودة للأهلي لكن الأمور لم تتم ولا يوجد أي مشاكل".