الحضري: أريد مسح فترة لعبي للزمالك من تاريخي لـ3 أسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

أكد عصام الخضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، أنه لا يحتسب فترة لعبه لنادي الزمالك في موسم (2010-2011)، مشيرا إلى أنه لم يُوفق خلال الأربعة أشهر التي قضاهم بين أسوار القلعة البيضاء.

وقال الحضري في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس": "انتقلت للزمالك كلاعب محترف، ولعبت له مدة أربعة أشهر لكني لم أُوفق".

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وأضاف: "لم تكن الظروف جيدة وقتها وغاب الاستقرار عن نادي الزمالك، وكان الفريق دون المستوى الذي يؤهله للفوز ببطولة الدوري".

وأكمل: "على المستوى الفني، لم أُوفق في الأربع أو خمس مباريات التي لعبتها مع الزمالك، وشعرت أنه سيكون هناك مشاكل، فرحلت إلى المريخ السوداني بعد إيقافي في الدوري المصري من الفيفا لمدة 4 شهور".

وأتم صاحب الـ47 عاما قائلا: "أطلب محو الأربعة أشهر التي قضيتهم في الزمالك من تاريخي لأنني لم أوفق ولم أستكمل عقدي، لذلك أعتبر فترة لعبي للزمالك غير حسوبة، مع كامل احترامه للنادي وجماهيره".