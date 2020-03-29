"هل أبو ريدة عفريت؟".. شوبير يعلن موقفه من انتخابات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، أنه لن يترشح على نفس المقعد في الانتخابات المقبلة واصفًا تجربته الأخيرة بـ"المأساة".

وأضاف شوبير في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت 2" :"سأترشح على مقعد الرئيس إذا سمح ظروف عملي وحصلت على الموافقة".

وتابع :"إذا لم أحصل على الموافقة لن أترشح، لأن الإعلام مصدر رزقي وحياتي".

وعن بند تضارب المصالح، أجاب شوبير :"محمد فضل كان يريد وضع بند تضارب المصالح في لائحة اتحاد الكرة المقبلة، إلا أن هذا البند لا يجوز لأنه مخالف دستوريًا".

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وأكمل :"ما يحدث حول هذا البند أسلوب من أساليب الضغط كنوع من المساومة".

وحول موقفه إذا تعرض لضغوطات للترشح على مقعد النائب في قائمة هاني أبو ريدة، رد شوبير قائلاً :"مستحيل أن تتكرر هذه التجربة، ولن أنزل الانتخابات إذا ترشحت على مقعد النائب".

وبسؤاله عن منافسة هاني أبو ريدة على مقعد الرئيس في الانتخابات المقبلة، أجاب :"هو أبو ريدة عفريت؟، شوبير له ثقله في الجمعية العمومية مثل هاني أبو ريدة".

وأستمر :"الجميع سيتفاجئ في الأسماء التي ستتواجد في قائمتي والتي يتواجد بها 70% من وجوه جديدة".

وأنهى شوبير حديثه عن مقعد النائب في قائمته، قائلاً :"النائب لن يكون إعلاميًا إلا إذا قرر سيف زاهر الترشح هنا سيوجد كلام آخر".