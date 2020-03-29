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كريستيانو رونالدو يحتفي بشفاء والدته

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احتفى البرتغالي نجم يوفنتوس الإيطالي، بحسن الحالة الصحية لوالدته.

وكان رونالدو سافر إلى البرتغال قبل عدة أسابيع لمتابعة الحالة الصحية لوالدته، وقرر يوفنتوس أن يظل اللاعب في بلاده تنفيذا

للحجر الصحي الذي تم فرضه على لاعبي اليوفي بعد إصابة زميلهم روجاني بفيروس .

ونشر رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور

"انستجرام" صورة تجمعه بوالدته وعائلتته معلقاً ": أشعر بالإمتنان الشديد بعد تعافي والدتي وعودتها من المستشفى، اعتنوا بعائلاتكم واحبائكم".

يذكر أن النشاط الرياضي في كافة الدوريات متوقف بسبب تفشي ، مما منح رونالدو فرصة الإستمرار مع عائلته في البرتغال.

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