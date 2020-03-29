أحمد حسن: فرجاني ساسي قد يرحل عن الزمالك حال تلقيه عرضًا خارجيًا ضخمًا

أكد أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية، عن إمكان رحيل التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، عن نادي ميتعقبة.
قال أحمد حسن، خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "من الوارد رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك حال تلقيه عرضًا خارجيًا مغريًا".
وتابع: "ساسي لن يقوم بالرحيل عن الزمالك إلا إذا تلقى عرضًا ماليًا كبيرًا يعوضه عن المقابل الذي يتقاضاه في نادي الزمالك".
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