أحمد حسن يكشف إمكان انتقال عمر جابر للأهلي

تحدث الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية، عن إمكان انتقال عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز،

إلى صفوف النادي الأهلي.

أكد أحمد حسن خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار:

"من الصعب للغاية انضمام عمر جابر للأهلي لأسباب عدة ويأتي على رأسها أنه لاعب ينتمي لنادي الزمالك".

وتابع: "عمر جابر يتقاضى راتبًا كبيرًا للغاية، ومن الصعب أن يوفره له النادي الأهلي".