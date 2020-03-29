أحمد حسن: تمنيت تجديد عقد حسام عاشور مع الأهلي لموسم آخر

أكد أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية، أنه كان يتمنى أن تقوم إدارة الأهلي بالتجديد لحسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر ، موسمًا آخر.

وقال أحمد حسن، خلال استضافته في برنامج "نمبر وان"، على قناة النهار: "بالرغم من تقديم إدارة الأهلي عروضًا مميزة لعاشور بإقامة لقاء اعتزال وتعويضه

ماديًا، إلا أنه لا يوجد ما يعوض اللاعب على اعتزاله كرة القدم".



وتابع: "إدارة الأهلي هي من اتخذت قرار رحيل حسام عاشور بعدما استقرت على أن اللاعب غير قادر على الاستمرار في الملاعب".