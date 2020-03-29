أكد أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية، أنه كان يتمنى أن تقوم إدارة الأهلي بالتجديد لحسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر ، موسمًا آخر.
وقال أحمد حسن، خلال استضافته في برنامج "نمبر وان"، على قناة النهار: "بالرغم من تقديم إدارة الأهلي عروضًا مميزة لعاشور بإقامة لقاء اعتزال وتعويضهماديًا، إلا أنه لا يوجد ما يعوض اللاعب على اعتزاله كرة القدم".
وتابع: "إدارة الأهلي هي من اتخذت قرار رحيل حسام عاشور بعدما استقرت على أن اللاعب غير قادر على الاستمرار في الملاعب".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حسن: تمنيت تجديد عقد حسام عاشور مع الأهلي لموسم آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.