أعرب سمير عثمان، الحكم الدولي السابق، عن استغرابه الشديد تجاه اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجانيني بسبب عدم صرف مستحقات الحكام المالية. عمرو الجانيني بسبب عدم صرف مستحقات الحكام المالية. وقال سمير عثمان في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "اللجنة الخماسية تعمدت عدم صرف مستحقات الحكام رغم وجودها في الخزينة منذ 6 شهور"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سمير عثمان: اللجنة الخماسية تعمدت عدم صرف مستحقات الحكام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.