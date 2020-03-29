شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض رحيل كارتيرون فى حالة إلغاء الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر مسئولو الزمالك، الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، رفض رحيله من قيادة الفريق الأبيض، فى حالة إلغاء بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعد تعليق النشاط الرياضى حتى 15 من أبريل المقبل، مُتمسكين بتواجده فى قيادة الفريق الأبيض بعد النجاحات التى حققها منذ توليه المهمة ومنها التتويج ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، بالإضافة لتأهل الفريق إلى منافسات دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الأبيض الرجاء البيضاوى المغربى.

وتمسك المدرب الفرنسى بمتابعة عمله رغم تعليق النشاط الرياضى، حيث رفض كارتيرون السفر إلى بلاده مُفضلاً البقاء فى مصر ومتابعة اللاعبين، حيث يحرص على التواصل مع لاعبى الأبيض عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعى المختلفة لتجهيز اللاعبين لحين الاطمئنان على أحوال الفريق مما أدى إلى تمسك مسئولى قلعة ميت عقبة باستمراره فى قيادة الأبيض حتى فى حالة إلغاء بطولة الدورى الممتاز، التى تم تعليقها بجانب كافة النشاطات الرياضية المختلفة، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا.